Ян Джапо сравнил «Зенит» и «Манчестер Сити».

– Что думаете о Зените? Они шесть раз подряд выиграли чемпионат.

– «Зенит » – отличный клуб. Они играют в хороший футбол, добиваются результатов. Думаю, что все их последние чемпионства заслужены.

– Это не убивает конкуренцию, на ваш взгляд?

– Нет, просто посмотрите на другие чемпионаты.

В каждой стране есть такая команда, которая на голову выше других. Это нормальная история. Сейчас в России «Зенит» сильнее всех.

– Но ведь «Зенит» еще и самый богатый клуб России.

– Я знаю, да. Они в России как «Манчестер Сити » в Англии – могут себе позволить любого игрока, – сказал футболист «Динамо » Махачкала Ян Джапо.