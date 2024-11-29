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Ян Джапо: «Зенит» в России как «Ман Сити» в Англии – могут позволить любого игрока. В РПЛ они сильнее всех»

Ян Джапо сравнил «Зенит» и «Манчестер Сити».

– Что думаете о Зените? Они шесть раз подряд выиграли чемпионат.

– «Зенит» – отличный клуб. Они играют в хороший футбол, добиваются результатов. Думаю, что все их последние чемпионства заслужены.

– Это не убивает конкуренцию, на ваш взгляд?

– Нет, просто посмотрите на другие чемпионаты.

В каждой стране есть такая команда, которая на голову выше других. Это нормальная история. Сейчас в России «Зенит» сильнее всех.

– Но ведь «Зенит» еще и самый богатый клуб России.

– Я знаю, да. Они в России как «Манчестер Сити» в Англии – могут себе позволить любого игрока, – сказал футболист «Динамо» Махачкала Ян Джапо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoЯн Джапо
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoМанчестер Сити
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Англия
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