Джеймс вернется на поле не ранее конца декабря. У капитана «Челси» проблемы с задней поверхностью бедра
Рис Джеймс пропустит еще около месяца.
Ранее стало известно, что у защитника «Челси» снова возникли проблемы с задней поверхностью бедра.
24-летний футболист вернется на поле не ранее конца декабря, пишет The Telegraph. Отмечается, что лондонский клуб готов поддержать его в «очередной борьбе с физическими и психологическими трудностями».
С момента назначения капитаном «Челси» Джеймс провел на поле 654 минуты и пропустил 55 матчей.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
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