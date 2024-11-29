Джеймс вернется на поле не ранее конца декабря. У капитана «Челси» проблемы с задней поверхностью бедра

Рис Джеймс пропустит еще около месяца.

Ранее стало известно , что у защитника «Челси » снова возникли проблемы с задней поверхностью бедра.

24-летний футболист вернется на поле не ранее конца декабря, пишет The Telegraph. Отмечается, что лондонский клуб готов поддержать его в «очередной борьбе с физическими и психологическими трудностями».

С момента назначения капитаном «Челси» Джеймс провел на поле 654 минуты и пропустил 55 матчей.