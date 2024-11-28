Пруцев о «Спартаке»: «По-прежнему самая популярная команда в стране. Народная! Куда бы мы ни приехали, большинство поддерживает нас. Клуб всегда будут обсуждать»

Данил Пруцев считает «Спартак» самым популярным клубом России.

– Довольно дискуссионный вопрос последних лет: по-прежнему ли «Спартак» является самой популярной командой в России?

– Думаю, да. Куда бы ни приехал «Спартак», всегда большинство людей поддерживает именно нас. Приятно видеть красно-белые цвета на стадионе. Поэтому, на мой взгляд, «Спартак» – по-прежнему самая популярная команда в стране. Народная команда!

Я почувствовал, что на «Спартак» всегда оказывается большое давление, что все им увлечены. За командой всегда смотрят, обсуждают в СМИ. «Спартак» в таких моментах всегда на первом месте. Что бы ни произошло, всегда будут обсуждать «Спартак».

Когда в команду приезжает футболист, за которого заплатили какие-то деньги, то все будут ожидать от него великолепной игры и моря голов. Поэтому тот, кто приезжает в «Спартак», должен понимать, что времени на раскачку у него не будет, – заявил полузащитник красно-белых.