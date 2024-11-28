Хотите сразиться с редакцией Спортса’‘ в спортивном квизе?
В декабре Спортсу’‘ исполнится 26 лет. Будем праздновать его 2 декабря. Организуем квиз о футболе, спорте и о Спортсе’‘, на котором можно будет вспомнить, как мы вместе менялись 26 лет.
Здесь будет возможность побороться с нашей редакцией. Хотите обыграть главреда Спортса’’ Владислава Воронина и превзойти Вадима Лукомского в вопросах про тактику? Будет такая возможность.
Встречаемся в ресторане Platinum на «ВТБ Арене» и стартуем в 19:30. Вход на мероприятие по депозиту в размере 1500 рублей с человека, который включает еду и напитки.
Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке: sprts.cc/sports26_quiz.
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