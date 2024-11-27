Ван Нистелрой возглавит «Лестер». Объявить могут до матча с «Брентфордом» в субботу (The Telegraph)

Руд ван Нистелрой возглавит «Лестер».

По информации The Telegraph, нидерландский специалист провел переговоры с руководством «Лестера » на этой неделе. О назначении ван Нистелроя могут объявить до матча с «Брентфордом» в АПЛ , который пройдет в эту субботу.

Сообщается, что «Лестер» также рассматривал возможность назначения Дэвида Мойеса и Грэма Поттера . Клуб ранее уволил Стива Купера, возглавлявшего команду с июня.

Ван Нистелрой входил в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед » и временно исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Эрика тен Хага. Он покинул «МЮ» после назначения главным тренером Рубена Аморима.