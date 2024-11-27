Про «Баварию» выйдет документальный сериал «ФК Голливуд». Маттеус, Клинсманн, Баслер и Эффенберг расскажут про клуб в 90-е
Про «Баварию» 90-х сняли документальный сериал под названием «ФК Голливуд».
Новый 5-серийный документальный фильм выйдет на канале ZDF в начале 2025 года.
Основное внимание в нем уделено периоду с 1996 по 2001 год, который характеризуется как «самая захватывающая и бурная фаза» клуба.
В съемках приняли участие Лотар Маттеус, Юрген Клинсманн, Марио Баслер и Штефан Эффенберг. Экс-игроки мюнхенцев рассказывают о том, «как группа индивидуалистов стала командой, заложившей основу для нынешнего успеха клуба».
Алкоголь, драки, угрозы уйти из Бундеслиги в Серию А. За это «Баварию» прозвали ФК «Голливуд»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости