Про «Баварию» выйдет документальный сериал «ФК Голливуд». Маттеус, Клинсманн, Баслер и Эффенберг расскажут про клуб в 90-е

Про «Баварию» 90-х сняли документальный сериал под названием «ФК Голливуд».

Новый 5-серийный документальный фильм выйдет на канале ZDF в начале 2025 года.

Основное внимание в нем уделено периоду с 1996 по 2001 год, который характеризуется как «самая захватывающая и бурная фаза» клуба.

В съемках приняли участие Лотар Маттеус , Юрген Клинсманн , Марио Баслер и Штефан Эффенберг . Экс-игроки мюнхенцев рассказывают о том, «как группа индивидуалистов стала командой, заложившей основу для нынешнего успеха клуба».

Алкоголь, драки, угрозы уйти из Бундеслиги в Серию А. За это «Баварию» прозвали ФК «Голливуд»