У «Ромы» 81,4 млн евро убытка за прошлый финансовый год. В предыдущем было 102,7 млн, общий убыток с момента прихода Фридкина – почти 600 млн евро
По информации ANSA, клуб зафиксировал сокращение убытков по итогам сезона-2023/24. Отчет клуба за финансовый год будет представлен 30 ноября.
Сообщается, что американские владельцы, с учетом первых месяцев сезона-2023/24, вложили в клуб в общей сложности 621,7 млн евро, помимо 199 млн евро на покупку клуба и 25,9 млн евро на урегулирование юридических вопросов.
Кроме того, увеличились продажи билетов на домашние матчи, уровень заполняемости Олимпийского стадиона достиг 99% при средней явке в 63 000 болельщиков. Также была продана 131 тысяча футболок, что стало абсолютным рекордом для римского клуба.
Эксплуатационные расходы клуба сократились примерно на 15 млн евро.
Вместе с тем с момента покупки клуба миллиардером Дэном Фридкиным в августе 2020 года общие убытки «Ромы» составляют 588,1 млн евро миллионов евро, распределившись следующим образом:
Сезон-2020/21: 185,3 млн евро
Сезон-2021/22: 219,1 млн евро
Сезон-2022/23: 102,7 млн евро
Сезон-2023/24: 81,4 млн евро.
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