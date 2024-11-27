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  • 80 ультрас «Болоньи» напали на 30 фанатов «Лилля» в пабе накануне матча ЛЧ. Итальянцы были вооружены арматурой и кидались мусорными баками, трое французов пострадали
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80 ультрас «Болоньи» напали на 30 фанатов «Лилля» в пабе накануне матча ЛЧ. Итальянцы были вооружены арматурой и кидались мусорными баками, трое французов пострадали

Ультрас «Болоньи» напали на фанатов «Лилля» накануне матча Лиги чемпионов.

Сегодня «Болонья» примет французский клуб в 5-м туре Лиги чемпионов.

Как сообщает Repubblica, вчера вечером в ирландском пабе Болоньи произошла массовая драка между болельщиками. В ней приняли участие около 30 болельщиков «Лилля» и около 80 напавших на них итальянских ультрас.

Столкновение продолжалось несколько минут, а после прибытия полиции фанаты «Болоньи», спрятав лица, покинули помещение и разошлись. Нападавшие были вооруженные арматурой, в результате чего трое французских ультрас получили легкие травмы. Двое из них были доставлены в больницу, а затем выписаны этой же ночью.

В ходе конфликта в помещение также летели пивные бутылки и мусорные баки снаружи, из-за чего владельцам бара пришлось закрыть ставни примерно на четверть часа, пока люди все еще находились внутри.

Сейчас полиция проводит расследование, чтобы идентифицировать нападавших.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Bologna Today
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