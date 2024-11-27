«Акрон» сыграет с «Оренбургом». Приходите поддержать команду в домашнем матче против оренбуржцев!

«Акрон» встретится с «Оренбургом» в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 30 ноября, в 15:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

«Акрон» по итогам 16 туров идет на 10-м месте в чемпионате с 16-ю очками. «Оренбург» же замыкает турнирную таблицу, набрав 8 очков.

Перед матчем гости стадиона смогут посетить автограф-сессию футболистов 2Drots – Алекса Стиля и Дмитрия Сычева. Автограф-сессия стартует в 14:00, на четвертом этаже трибуны C. Поддержите «Акрон» на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .