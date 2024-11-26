Экс-хавбек «Спартака» Моцарт возглавил «Куритибу». Он вывел «Мирассол» в высшую лигу Бразилии

Моцарт стал главным тренером «Куритибы».

Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.

Контракт 45-летнего специалиста с «Куритибой» рассчитан до 2025 года.

В следующем сезоне команда будет выступать в бразильской Серии B.

Отметим, что Моцарт , который выступал за московский «Спартак » с 2005 по 2009 год, ранее вывел «Мирассол» в высшую лигу Бразилии.

Изображение: x.com/Coritiba