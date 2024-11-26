Экс-хавбек «Спартака» Моцарт возглавил «Куритибу». Он вывел «Мирассол» в высшую лигу Бразилии
Моцарт стал главным тренером «Куритибы».
Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.
Контракт 45-летнего специалиста с «Куритибой» рассчитан до 2025 года.
В следующем сезоне команда будет выступать в бразильской Серии B.
Отметим, что Моцарт, который выступал за московский «Спартак» с 2005 по 2009 год, ранее вывел «Мирассол» в высшую лигу Бразилии.
Изображение: x.com/Coritiba
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Куритибы»
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