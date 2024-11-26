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«Янг Бойз» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Аталанта» сыграет на выезде с «Янг Бойз» в 5-м туре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру можно посмотреть в Okko. 

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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