Слот о контракте Салаха: «Его и игроков это не отвлекает, меня – тем более. Судя по составам, Мохамед скорее в команде, чем вне ее»

Арне Слот считает, что ситуация с контрактом не влияет на игру Мохамеда Салаха.

После матча с «Саутгемптоном» (3:2) вингер «Ливерпуля» заявил , что еще не получал предложений о продлении контракта: «Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем».

«Мне говорили об этом, но мы с этим не согласны. По крайней мере, я так не считаю. Это единственное, что я могу сказать.

Мы не разглашаем [деталей переговоров] – по крайней мере, я не буду этого делать. Единственное, что я могу сказать, это то, что если посмотреть на мои составы, то Мо скорее в команде, чем вне ее.

Не думаю, что его это отвлекает. Я не видел этого после матча с «МЮ», когда он тоже что-то говорил, не видел после публикации, о которой вы мне рассказали – он просто продолжал забивать. Сегодня я тоже ничего не увидел, он полностью сосредоточен на завтрашнем матче.

Не думаю, что кто-то из игроков говорил об этом [на тренировке], по крайней мере, при мне. Игроки сосредоточены на краткосрочной перспективе, а это матчи с «Реалом » и «Сити». Ничто не отвлекает его, игроков и, тем более, меня», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».

«Я все ближе к уходу». «Ливерпуль» пока не предложил Салаху контракт