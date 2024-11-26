Глушаков о Зареме: «Я с ней не знаком, она всплыла после моего ухода из «Спартака». Пообщался бы, она нормально рубит»
Денис Глушаков хотел бы пообщаться с Заремой Салиховой.
– Ты не сталкивался с Заремой Салиховой?
– Я с ней не знаком. Ни разу не видел. Не знаю, как так вышло. Она всплыла после моего ухода из «Спартака».
Я бы пообщался, она нормально рубит, если честно, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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