  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глушаков о Зареме: «Я с ней не знаком, она всплыла после моего ухода из «Спартака». Пообщался бы, она нормально рубит»
23

Глушаков о Зареме: «Я с ней не знаком, она всплыла после моего ухода из «Спартака». Пообщался бы, она нормально рубит»

Денис Глушаков хотел бы пообщаться с Заремой Салиховой.

– Ты не сталкивался с Заремой Салиховой?

– Я с ней не знаком. Ни разу не видел. Не знаю, как так вышло. Она всплыла после моего ухода из «Спартака».

Я бы пообщался, она нормально рубит, если честно, – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoЗарема Салихова
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зарема Салихова: «Локомотиву» против «Спартака» не хватило Абены на поле, весь план Галактионова рухнул. И Лантратов исполнил Лещука»
3623 ноября, 17:13
Зарема Салихова: «Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от «Спартака»
1921 ноября, 17:17
Денис Глушаков: «С удовольствием отдал бы сына в академию «Спартака». Супруга играет за ЦСКА, решающее слово за мной. Будем переодевать в правильные цвета»
1221 ноября, 09:46
Газизов о Тедеско в «Спартаке»: «Мне прямо сказали, что надо его убрать, так как это человек Цорна. Доменико – очень грамотный тренер, мы шли на 1-м месте, для чего мне отправлять его в отставку?»
4521 ноября, 08:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Каррагер поставил Салаха на 5-е место среди лучших игроков в истории «Ливерпуля»: «Но, надеюсь, он не думает, что клуб без него развалится. «Красные» будут двигаться дальше»
только что
Лига чемпионов. «Бавария» против «ПСЖ», «Барселона» примет «Брест», «Интер» – «Лейпциг», «Ман Сити» – «Фейеноорд», «Арсенал» в гостях у «Спортинга»
2518 минут назад
Игроки «Спартака» получили двойные премиальные за победу над «Локо» – по 840 тысяч рублей (Иван Карпов)
1020 минут назад
Радимов о желтой Соболева в матче с «Оренбургом»: «Чего он добился? Получил море говна везде. Ему сто раз говорят, что не надо ругаться. Дальше шансов может быть меньше»
655 минут назад
«Мостовой ничего не делает и рубит бабло. Я анализирую, но нихрена с этого не получаю. Видимо, в России такая система». Попов о роли эксперта
51сегодня, 07:46
Карпин о главной кадровой проблеме сборной России: «Шесть первых клубов РПЛ – и лишь два центральных защитника с российским паспортом!»
59сегодня, 07:22
Откликайтесь на вакансию аккаунт-менеджера в юниты Спортса’’ – Казахстан и Бомбардир! Вместе создадим лучшие рекламные активации!
сегодня, 07:00Вакансия
Олусегун о возможном матче России и Нигерии: «Играть против белых – всегда хороший опыт. Для нас это будет отличный спарринг»
53сегодня, 06:34
Роналду сделал дубль, Дзюба и Генич продолжают спорить, Ротенберг берет в сборную 20 игроков СКА, «Формула-1» расширяется, вратаря «Челмета» сбил пьяный водитель и другие новости
21сегодня, 06:10
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/4 финала. Этап 1. «Краснодар» в гостях у «Тюмени», «Шинник» против «Акрона»
1сегодня, 05:15
Ко всем новостям
Последние новости
Викарио, вероятно, пропустит несколько месяцев из-за травмы. «Тоттенхэм» может подписать нового вратаря
230 минут назад
Барко считает, что «Спартак» может догнать «Зенит»: «У нас лучшие игроки в России. Нужно продолжать играть в том же духе, как с «Локомотивом»
944 минуты назад
IShowSpeed и KSI объявили о создании футбольной лиги с Роналдиньо, Луишем Фигу, Джоном Терри и другими экс-игроками
сегодня, 08:15Игры
Колосков о Тюкавине: «Он не похож на себя самого. От прежнего Тюкавина ничего не осталось, к сожалению. Стал играть менее эффективно, нет азарта и голов»
7сегодня, 07:58
«Спортинг» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 07:34
«Интер» – «Лейпциг». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:10
Безруков о соревновании в юморе с Дзюбой: «Когда видимся, пару шуток вкидываем в адрес друг друга. И что-то я стараюсь перенимать – хорошее, не плохое»
8сегодня, 06:58
«Бавария» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5сегодня, 06:45
Тумилович о «Ростове»: «Без Карпина и Кафанова они этим составом играли бы в Первой лиге. Чисто тренерская команда»
8сегодня, 06:22
Карпин на вопрос о худшем матче сборной России в 2024-м: «А с кем мы в этом году играли? Все смешалось в голове. Во Вьетнаме качество было ниже ожидаемого»
9сегодня, 05:55