Глушаков о Зареме: «Я с ней не знаком, она всплыла после моего ухода из «Спартака». Пообщался бы, она нормально рубит»

Денис Глушаков хотел бы пообщаться с Заремой Салиховой.

– Ты не сталкивался с Заремой Салиховой?

– Я с ней не знаком. Ни разу не видел. Не знаю, как так вышло. Она всплыла после моего ухода из «Спартака».

Я бы пообщался, она нормально рубит, если честно, – сказал бывший полузащитник «Спартака ».