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Зарема Салихова: «Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что грамотный функционер не согласится занять должность спортивного директора московского клуба.

«Я не верю, что грамотный специалист приедет в «Спартак». Для начала он посмотрит, кто был до него. Амарал, Эшуорт... Захочет ли поставить свое имя через запятую после этих персонажей? Дальше посмотрит, кто его руководитель. А там некто Малышев. Бывший консультант, писал в воздух какие-то фантастические стратегии для РФС, о чем и где конечный продукт?

Естественно, опытный спортдир в первую очередь посмотрит, кто за все платит. Нефтяная компания (если погуглит последние новости, то еще больше озадачится) и совет директоров от нее, которые априори всегда в белом, какое бы решение не приняли и сколько бы не косячили. А разгребать и пачкаться будет только спортивный директор.

Грести нефтяные евро, бразильский реал и аргентинские песо желающих много. Но кто согласится реально работать на благо клуба, а не просто нести бред про создание семьи, традиции и проводить обряд целования ромбика для очередных футболистов-туристов в музее «Спартака»? Бонгонда вон до сих пор никого не знает из прошлого, и ромбик для него – это лишь пароль к зарплатной карточке. Мог бы Малышев в самолете начать читать лекции своим легионерам об истории клуба, хоть какая-то польза от его прибывания рядом с командой. Лирическое отступление.

Так вот будущий спортивный директор еще в неведении о всех подводных течениях, еще не знает, что Станковича ему уволить нельзя ровно как Амарал не мог принять самостоятельно решения по Абаскалю. Еще не знает, что женская команда – это отдельный цех, и в академии его с хлебом и солью не встретят.

В нынешних условиях (внешних и внутренних) задавать высокие параметры поиска – это неадекватное, утопичное представление о футбольной реальности. Грамотный специалист просто покрутит у виска, когда узнает об интересе от «Спартака», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗарема Салихова
logoСпорт-Экспресс
Томаш Амарал
logoЛеонид Федун
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
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