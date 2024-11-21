Денис Глушаков: «С удовольствием отдал бы сына в академию «Спартака». Супруга играет за ЦСКА, решающее слово за мной. Будем переодевать в правильные цвета»

Денис Глушаков ответил на вопрос о том, отдал бы он сына в академию «Спартака».

В семье чемпиона России в составе «Спартака » Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко 8 октября родился мальчик.

«С удовольствием отдал бы сына в академию «Спартака». Но у меня супруга играет за ЦСКА. Решающее слово всегда за мной.

Но еще есть человек (сын), который сам выберет, куда он пойдет.

Поэтому нужно прививать традиции с детства. Будем его переодевать, переобувать в правильные и нужные цвета – красно-белые», – сказал Глушаков.