Денис Глушаков: «С удовольствием отдал бы сына в академию «Спартака». Супруга играет за ЦСКА, решающее слово за мной. Будем переодевать в правильные цвета»
Денис Глушаков ответил на вопрос о том, отдал бы он сына в академию «Спартака».
В семье чемпиона России в составе «Спартака» Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко 8 октября родился мальчик.
«С удовольствием отдал бы сына в академию «Спартака». Но у меня супруга играет за ЦСКА. Решающее слово всегда за мной.
Но еще есть человек (сын), который сам выберет, куда он пойдет.
Поэтому нужно прививать традиции с детства. Будем его переодевать, переобувать в правильные и нужные цвета – красно-белые», – сказал Глушаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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