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«Барселона» запустит продажу бриллиантов весом 0,5 карата из травы «Камп Ноу» к 125-летию клуба

«Барселона» запустит продажу бриллиантов из травы стадиона «Камп Ноу».

В честь 125-летия каталонского клуба в продажу поступят бриллианты весом в 0,5 карата, сделанные из травы стадиона «Камп Ноу».

Работу по созданию драгоценности выполнила компания, специализирующаяся на производстве бриллиантов экологически безопасным способом.

Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности, в котором подробно указано происхождение углерода и характеристики бриллианта.

Каждое издание коллекции бриллиантов будет продано на аукционе в поддержку проектов, оказывающих положительное влияние на сообщество.

Фото: mundodeportivo.com

«Барса» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу». Цены – 15000 евро за 1 карат, 2500 за 0,5 карата

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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