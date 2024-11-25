«Барселона» запустит продажу бриллиантов весом 0,5 карата из травы «Камп Ноу» к 125-летию клуба
«Барселона» запустит продажу бриллиантов из травы стадиона «Камп Ноу».
В честь 125-летия каталонского клуба в продажу поступят бриллианты весом в 0,5 карата, сделанные из травы стадиона «Камп Ноу».
Работу по созданию драгоценности выполнила компания, специализирующаяся на производстве бриллиантов экологически безопасным способом.
Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности, в котором подробно указано происхождение углерода и характеристики бриллианта.
Каждое издание коллекции бриллиантов будет продано на аукционе в поддержку проектов, оказывающих положительное влияние на сообщество.
Фото: mundodeportivo.com
«Барса» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу». Цены – 15000 евро за 1 карат, 2500 за 0,5 карата
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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