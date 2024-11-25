«Барселона» запустит продажу бриллиантов весом 0,5 карата из травы «Камп Ноу» к 125-летию клуба

«Барселона» запустит продажу бриллиантов из травы стадиона «Камп Ноу».

В честь 125-летия каталонского клуба в продажу поступят бриллианты весом в 0,5 карата, сделанные из травы стадиона «Камп Ноу ».

Работу по созданию драгоценности выполнила компания, специализирующаяся на производстве бриллиантов экологически безопасным способом.

Все бриллианты сопровождаются сертификатом подлинности, в котором подробно указано происхождение углерода и характеристики бриллианта.

Каждое издание коллекции бриллиантов будет продано на аукционе в поддержку проектов, оказывающих положительное влияние на сообщество.

Фото: mundodeportivo.com

«Барса» начала продавать бриллианты из газона «Камп Ноу». Цены – 15000 евро за 1 карат, 2500 за 0,5 карата