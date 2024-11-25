ЦСКА сыграет с «Рубином». Армейцы, приходите на кубковый домашний матч против казанцев!
В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Рубином».
Матч пройдет во вторник, 26 ноября, в 20:30 на стадионе «ВЭБ Арена».
Первый четвертьфинальный матч прошел в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена», и завершился ничьей (0:0). Армейцам нужна ваша поддержка в домашнем кубковом матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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