ЦСКА сыграет с «Рубином». Армейцы, приходите на кубковый домашний матч против казанцев!

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА встретится с «Рубином».

Матч пройдет во вторник, 26 ноября, в 20:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

Первый четвертьфинальный матч прошел в Казани, на стадионе «Ак Барс Арена», и завершился ничьей (0:0). Армейцам нужна ваша поддержка в домашнем кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .