  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. «Спартак» еще нервы потреплет – по составу не уступает, должен быть железно в тройке РПЛ»
6

Александр Мостовой: «Все, что я прогнозирую, сбывается. «Спартак» еще нервы потреплет – по составу не уступает, должен быть железно в тройке РПЛ»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» должен занять место в тройке РПЛ.

Команда тренера Деяна Станковича обыграла «Локомотив» (5:2) в матче 16-го тура Мир РПЛ.

– Подстегнуло ли «Спартак» поражение от «Локомотива» в Черкизово?

– Ну конечно! Вышли ребята, которые должны были реабилитироваться. Они ведь тоже футболисты.

Все, что я прогнозирую, сбывается. Подождите, «Спартак» еще нервы потреплет. По составу «Спартак» не уступает, и он должен быть в тройке нашего чемпионата железно.

Сейчас уже три очка отрыв от «Локомотива», хотя многие говорили, что уже всё. Сейчас кто-то оступится, «Спартак» выиграет, и все будут рядом друг с другом.

– Какой результат будет удовлетворительным для «Спартака» в этом сезоне?

– Место в тройке.

Имея «Зенит» и «Краснодар», которые обладают сильным подбором иностранных футболистов, место в тройке будет удовлетворительным вариантом.

– Четвертое и пятое место?

– Нет, не подходит, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoАлександр Мостовой
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЗенит
logoКраснодар
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Барко заявил, что мог перейти в «Зенит»: «Больше заинтересовался предложением «Спартака» – это великий клуб»
1523 минуты назад
Джикия намерен вернуться в сборную: «Нужно хорошо подготовиться, чтобы рассматриваться. Обязательно с Карпиным созвонимся и обсудим»
528 минут назад
Артем Дзюба: «Генич что-то про псину вякает – это смешно, потом Слуцкого умоляет помирить его со мной. Что-то мужское пропало у комментаторов – в лицо никто ничего не может сказать»
4234 минуты назад
Журавель о критике комментаторов от гендиректора «Пари НН»: «Любая реакция будет означать, что мы обиженки и нарциссы, а он крепкий профессионал своего дела»
1437 минут назад
Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Зенит» стал чаще отдавать игры, возможно. Они уже не непобедимые. Хотим быть на 1-м месте, мы стали сильнее во всех аспектах»
24сегодня, 07:19
«У нас 52 особенные звезды». Во Владимире почти 30 лет учат детей с инвалидностью спорту – и жизни
сегодня, 07:00Спецпроект
Бабич о 5:2 с «Локо»: «Чтобы стать чемпионом, «Спартак» должен так играть в каждом матче, а не только в дерби. Можем ответить «Зениту» и «Краснодару»
50сегодня, 06:11
Ферстаппен – чемпион «Ф-1», «Ливерпуль» опережает «Сити» на 8 очков, победы «Реала» и «Наполи», Горбачева и Дикиджи выиграли в Питере, Миранчук вылетел из плей-офф МЛС, косметолог судится с Роналду и другие новости
14сегодня, 06:10
Хавбек «Спартака» Маркиньос: «Работаю каждый день, чтобы гол пришел ко мне. Очень хочу забить!»
23сегодня, 06:00
Дель Пьеро может баллотироваться на пост президента Итальянской федерации футбола
15сегодня, 05:35
Ко всем новостям
Последние новости
Кукуян назначен на матч «Локомотив» – «Динамо» в Кубке, Карасев рассудит игру «Ростов» – «Спартак»
1 минуту назад
Кин об «МЮ»: «Сейчас это середняк АПЛ, многие клубы серьезно опережают их. Им предстоит долгий путь, огромная работа для тренера. Недостатки не исправляются последние пару лет»
6 минут назад
«Угальде на позиции центрфорварда – лучший кандидат. Начал забивать, используя свои лучшие качества». Шалимов о форварде «Спартака»
250 минут назад
Джикия о результативности Соболева в «Зените»: «Нужно влиться в коллектив, хорошо провести сборы – и все будет хорошо»
4сегодня, 07:46
Назначение ван Нистелроя – приоритет «Лестера». Клуб также рассматривает Мойеса (Руди Галетти)
13сегодня, 07:34
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» примет «Вест Хэм»
874сегодня, 07:05
Страмаччони о том, что Дибала вышел в концовке матча с «Наполи»: «Не бывает игроков, готовых лишь на 3 минуты. Он мог бы сыграть и 15-20 минут» 
2сегодня, 06:57
«Гуарирапа похож на Соболева по статистике и неуверенности. Когда нападающие не забивают, они сникают». Масалитин о форвардах
7сегодня, 06:36
Василий Березуцкий может возглавить азербайджанский «Сабах»: «Боссы клуба жалуют русских специалистов. У Бердыева нет проблем в «Туране». Руководители им довольны» 
7сегодня, 06:21
Гончаренко опроверг интерес к Ахметову: «Пари НН» нужно закрывать другие позиции, и мы над этим работаем» 
4сегодня, 05:47