Хавбек «Химок» Магомедов о 5 очках в матчах с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локо»: «Нам легче играть с теми, кто больше атакуют. Больше возможностей играть на контратаках»
Бутта Магомедов рассказал, почему «Химки» удачно играют с лидерами Мир РПЛ.
В текущем сезоне подмосковный клуб сыграл вничью с «Зенитом» (1:1), с «Краснодаром» (2:2) и победил «Локомотив» (2:0).
«Думаю, результат матча [с «Краснодаром» – 2:2] закономерен. В первом тайме выстояли, сумели не пропустить.
За счет чего отбираем очки у троих лидеров? Наверно, нам легче играть с командами, которые больше атакуют. У нас больше возможностей играть на контратаках. С командами из нижней части таблицы нам приходится больше играть первым номером, тяжелее что-то создать, и на контратаках нас ловят», – сказал полузащитник «Химок».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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