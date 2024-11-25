Хавбек «Химок» Магомедов о 5 очках в матчах с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локо»: «Нам легче играть с теми, кто больше атакуют. Больше возможностей играть на контратаках» 

Бутта Магомедов рассказал, почему «Химки» удачно играют с лидерами Мир РПЛ.

В текущем сезоне подмосковный клуб сыграл вничью с «Зенитом » (1:1), с «Краснодаром» (2:2) и победил «Локомотив » (2:0).

«Думаю, результат матча [с «Краснодаром » – 2:2] закономерен. В первом тайме выстояли, сумели не пропустить.

За счет чего отбираем очки у троих лидеров? Наверно, нам легче играть с командами, которые больше атакуют. У нас больше возможностей играть на контратаках. С командами из нижней части таблицы нам приходится больше играть первым номером, тяжелее что-то создать, и на контратаках нас ловят», – сказал полузащитник «Химок».