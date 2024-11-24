У Гюлера первое результативное действие за «Реал» в сезоне – ассист на Вальверде в матче с «Леганесом»

Арда Гюлер заработал первый результативный балл за «Реал» в сезоне.

Турецкий полузащитник ассистировал Федерико Вальверде в матче против «Леганеса » в 14-м туре Ла Лиги (3:0).

Ранее в текущем сезоне Гюлер набирал очки только в играх за сборную Турции – 1+1 в 6 матчах.

За «Реал » игрок провел 13 матчей, чаще всего выходя на замену, 9 из них – в Ла Лиге. Его статистика – здесь .