Купер возглавил «Лестер». Контракт – на 3 года
Стив Купер возглавил «Лестер».
Специалист из Уэльса сменил на посту главного тренера Энцо Мареску. Соглашение Купера с «Лестером» рассчитано на 3 года.
Последним клубом в тренерской карьере Купера был «Ноттингем Форест», который он покинул в декабре 2023 года. Под его руководством клуб в сезоне-2021/22 вернулся в АПЛ впервые с 1999 года.
Было бы круто, учитывая историю с Раньери. Эктор Купер возглавил "Валенсию" после Клаудио Раньери и добился с ней более серьезных успехов, чем Клаудио.
Эктору Куперу кстати всего 68 лет: на 3 года старше Анчелотти, на 7 старше Моуриньо и на 9 старше Флика.
кажется, Лестер ждёт уверенный откат от пепа-подобного футбола к крепкому, но однобокому низкому блоку