Купер возглавил «Лестер». Контракт – на 3 года

Теги премьер-лига Англия Ноттингем Форест Лестер Стив Купер Футбол

Стив Купер возглавил «Лестер».

Специалист из Уэльса сменил на посту главного тренера Энцо Мареску. Соглашение Купера с «Лестером» рассчитано на 3 года.

Последним клубом в тренерской карьере Купера был «Ноттингем Форест», который он покинул в декабре 2023 года. Под его руководством клуб в сезоне-2021/22 вернулся в АПЛ впервые с 1999 года.

32 комментария
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Был Эктор Купер, а это Стив Купер. Получается, Мини Купер (бадум-тссс)
+71
-6
+65
Показалось
+35
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+35
Вы хоть имя бы приписали, а то у меня флэшбэки с Кили Гонсалесом сразу перед глазами
+25
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я подумал Эктора откопали
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+23
Ответ QWertY
Хороший тренер
Да. Валенсию вообще классно выстроил!
+20
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+19
Жалко что не эктор купер, так бы два подряд финала лч могли зацепить
+16
0
+16
Ретро-лайк от тех, кто как и я подумал про другого Купера...
+13
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+13
Прочитал заголовок, подумал, что Эктор Купер.
+12
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+12
Аж екнуло... Думал старина Эктор получил таки в руки чемпионский коллектив и снова пошумит! )))
+11
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Ответ Ale88io
Был Эктор Купер, а это Стив Купер. Получается, Мини Купер (бадум-тссс)
Еще был Купер из Bad Balance.
+10
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+10
Эктор по-английски будет Стив?
+10
0
+10
Ответ Serge Boev
Да. Валенсию вообще классно выстроил!
и с Тампой два Кубка Стэнли выиграл
+7
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+7
Он же в Тампе :)
+6
-1
+5
Тем временем, Эктор Купер все еще тренирует, на данный момент главный в сборной Сирии
+5
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+5
Ответ Призрак Джона Готти
Еще был Купер из Bad Balance.
А ты хорош )
+4
0
+4
Хороший тренер
+6
-2
+4
Жаль не тот Купер, мог бы быть Бредли
+4
-1
+3
Блин, я надеялся что Эктор Купер.
Было бы круто, учитывая историю с Раньери. Эктор Купер возглавил "Валенсию" после Клаудио Раньери и добился с ней более серьезных успехов, чем Клаудио.

Эктору Куперу кстати всего 68 лет: на 3 года старше Анчелотти, на 7 старше Моуриньо и на 9 старше Флика.
+3
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Тоже про Эктора вспомнил сразу
+2
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+2
Мда,думал кого получше найдут
+2
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Ответ Альфредо сказал
Кликбейтный заголовок.Все подумали что это Брэдли Купер
Нет, все как раз подумали что Эктор Купер. про Бредли вспомнили либо школьники, либо кузьмичи, которые мало интересуются футболом
+3
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+2
Ответ Альфредо сказал
Кликбейтный заголовок.Все подумали что это Брэдли Купер
Шелдон
+2
0
+2
Купер, конечно, в Ноттингеме большую работу провёл, но даже после всех покупок на сотни миллионов играл исключительно в автобус

кажется, Лестер ждёт уверенный откат от пепа-подобного футбола к крепкому, но однобокому низкому блоку
+1
0
+1
Подумал было, что это Эктор Рауль Купер. Нравилась его Валенсия...да и Мальорка тоже
+1
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Купер выиграл ЧМ с пацанами 2000 г.р. многие сейчас в сб Англии
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Ну с Богом
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Ответ Ale88io
Был Эктор Купер, а это Стив Купер. Получается, Мини Купер (бадум-тссс)
А еще был Дэйл Купер!
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Ответ Carasa
Жалко что не эктор купер, так бы два подряд финала лч могли зацепить
Это прям моя детская травма. Собственно благодаря той Валенсии полюбил клуб и футбол.🦇🦇🦇
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