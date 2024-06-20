Купер возглавил «Лестер». Контракт – на 3 года

Стив Купер возглавил «Лестер».

Специалист из Уэльса сменил на посту главного тренера Энцо Мареску. Соглашение Купера с « » рассчитано на 3 года.

Последним клубом в тренерской карьере Купера был « », который он покинул в декабре 2023 года. Под его руководством клуб в сезоне-2021/22 вернулся в впервые с 1999 года.