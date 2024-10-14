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С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость и отменили условное осуждение

Суд вынес постановление о досрочном снятии судимости с Николая Ларина.

«Я очень рад, что суд вынес поставление о досрочном снятии судимости и досрочной отмене условного осуждения!

Чувствую себя свободным человеком и дальше собираюсь развивать футбол в нашей стране», – сказал Ларин после заседания суда.

В сентябре 2022 года бывший директор «Чертаново» был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Суд вынес решение – 3 года колонии с требованием взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

В мае 2023-го Мосгорсуд освободил Ларина из-под стражи, приняв апелляцию его защиты.

Команда «Чертаново Медиа», представителем которой является Ларин, в этом году приняла участие в Кубке Надежды – втором по значимости турнире Winline Медиалиги.

Потерпев поражения во всех шести матчах, «Чертаново Медиа» заняло последнее место в турнирной таблице и не сумело пробиться в плей-офф. Сам Ларин вышел на поле в одном матче.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал команды «Чертаново Медиа»
logoпремьер-лига Россия
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Николай Ларин
logoWinline Медиалига
logoЧертаново Медиа
Кубок Надежды МФЛ
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