С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость и отменили условное осуждение
«Я очень рад, что суд вынес поставление о досрочном снятии судимости и досрочной отмене условного осуждения!
Чувствую себя свободным человеком и дальше собираюсь развивать футбол в нашей стране», – сказал Ларин после заседания суда.
В сентябре 2022 года бывший директор «Чертаново» был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Суд вынес решение – 3 года колонии с требованием взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.
В мае 2023-го Мосгорсуд освободил Ларина из-под стражи, приняв апелляцию его защиты.
Команда «Чертаново Медиа», представителем которой является Ларин, в этом году приняла участие в Кубке Надежды – втором по значимости турнире Winline Медиалиги.
Потерпев поражения во всех шести матчах, «Чертаново Медиа» заняло последнее место в турнирной таблице и не сумело пробиться в плей-офф. Сам Ларин вышел на поле в одном матче.
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