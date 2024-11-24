Барко о «Спартаке» после 5:2 с «Локо»: «Продолжим в том же духе – шансы на чемпионство есть»
Эсекиэль Барко оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.
После 16 матчей красно-белые занимают в таблице 4-е место.
«Нужно продолжать играть, еще много матчей. Если будем продолжать в том же духе – шансы на чемпионство есть, почему нет», – сказал полузащитник «Спартака» после победы над «Локомотивом» (5:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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