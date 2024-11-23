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У Рафиньи 7 голов и 2 ассиста в 7 последних матчах за «Барселону»

Рафинья Диас открыл счет в игре «Барселоны» с «Сельтой».

Вингер нанес точный удар на 15-й минуте матча 14-го тура Ла Лиги, обыграв защитника в штрафной площади.

С 20 октября бразилец провел семь игр в составе «блауграны». За это время на его счету 7 голов и 2 результативных паса.

Подробно со статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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