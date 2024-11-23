«Краснодар» не проигрывает в РПЛ – 11 побед, 5 ничьих. Команда Мусаева упустила лидерство в лиге

«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в МИР РПЛ.

Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Химками » в 16-м туре чемпионата России (2:2).

«Быки» не потерпели ни одного поражения в лиге со старта сезона – на их счету 11 побед и 5 ничьих. Команда набрала 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице – в этом туре ее опередил «Зенит».

1 декабря «Краснодар » примет «Спартак».