«Краснодар» не проигрывает в РПЛ – 11 побед, 5 ничьих. Команда Мусаева упустила лидерство в лиге
«Краснодар» продлил беспроигрышную серию в МИР РПЛ.
Команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Химками» в 16-м туре чемпионата России (2:2).
«Быки» не потерпели ни одного поражения в лиге со старта сезона – на их счету 11 побед и 5 ничьих. Команда набрала 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице – в этом туре ее опередил «Зенит».
1 декабря «Краснодар» примет «Спартак».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости