РПЛ о субботнем снегопаде в Москве: «Контактируем с клубами, чтобы везде, где необходимо, были красные мячи»
В РПЛ рассказали о готовности к субботнему снегопаду в Москве.
Ранее синоптики сообщили, что в субботу в столицу придет циклон «Каэтано», из-за которого выпадет 9-11 миллиметров осадков и начнет формироваться устойчивый снежный покров высотой от 4 до 6 сантиметров.
23 ноября в Москве и Московской области состоятся 3 матча 16-го тура Мир РПЛ: «Спартак» сыграет с «Локомотивом», ЦСКА примет «Ростов», «Химки» встретятся с «Краснодаром».
– Красные мячи предусмотрены в московских матчах, если будет снегопад?
– Да, мы находимся в контакте с клубами, чтобы на всех матчах, где это необходимо, были красные мячи, – сообщили в пресс-службе РПЛ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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