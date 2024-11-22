РПЛ о субботнем снегопаде в Москве: «Контактируем с клубами, чтобы везде, где необходимо, были красные мячи»

В РПЛ рассказали о готовности к субботнему снегопаду в Москве.

Ранее синоптики сообщили, что в субботу в столицу придет циклон «Каэтано», из-за которого выпадет 9-11 миллиметров осадков и начнет формироваться устойчивый снежный покров высотой от 4 до 6 сантиметров.

23 ноября в Москве и Московской области состоятся 3 матча 16-го тура Мир РПЛ: «Спартак» сыграет с «Локомотивом», ЦСКА примет «Ростов», «Химки» встретятся с «Краснодаром».

– Красные мячи предусмотрены в московских матчах, если будет снегопад?

– Да, мы находимся в контакте с клубами, чтобы на всех матчах, где это необходимо, были красные мячи, – сообщили в пресс-службе РПЛ.