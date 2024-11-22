Защитник «Баварии» Боэ о Бундеслиге: «В Лиге 1 сложнее, аутсайдеры заточены на оборону. В Германии я могу контролировать игру на ее скоростях, во Франции – не мог»

Саша Боэ считает, что в Лиге 1 играть сложнее, чем в Бундеслиге.

«В Лиге 1 сложнее, потому что аутсайдеры, с которыми вы играете, работают против вас и сильно заточены на оборону. И они все быстрые, поэтому вам нужно быть сосредоточенным всю игру.

В Бундеслиге все по-другому, поскольку, например, такой игрок, как я, может контролировать игру на ее скоростях. В Лиге 1 я не мог», – заявил защитник «Баварии».

Боэ перешел в «Баварию» из «Галатасарая» в прошлом сезоне. Во Франции защитник выступал за «Дижон» и «Ренн». Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .