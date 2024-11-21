«Пари НН» встретится с махачкалинским «Динамо». Приходите поддержать нижегородцев на стадионе!
В 16-м туре Мир РПЛ «Пари НН» принимает «Динамо» Махачкала.
Матч пройдет в воскресенье, 24 ноября, в 19:00 на стадионе «Нижний Новгород».
«Пари НН» после 15 туров находится на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Динамо» Махачкала же расположилось на 11-м месте, имея 15 очков.
Перед матчем болельщики смогут отправить принесенное с собой письмо конкретному игроку, тренеру или всей команде в двух специальных зонах на секторах D и С. Всех ждет уникальный зимний сувенир от клуба. Подробности вы сможете найти в телеграм-канале клуба. Нижегородцы, приходите на домашний матч!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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