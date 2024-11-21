«Пьяченца» сменила 2 тренеров за день: Бентивольо, назначенный вместо Парлато, провел тренировку, на которой тифози протестовали из-за его старого дела о ставках. Затем клуб вернул Россини, уволенного в октябре
В «Пьяченце» сменилось два тренера за день.
Утром 19 ноября клуб из третьего дивизиона Италии объявил, что нанял Симоне Бентивольо вместо Кармине Парлато, который 7 октября сменил Стефано Россини.
Бентивольо провел дневную тренировку, но к вечеру руководство объявило, что расторгло с ним контракт. Клуб вернул Россини, который уже вечером руководил командой в матче Кубка Италии против «Виллы Валле».
Решающим фактором в незамедлительном увольнении Бентивольо стал резкий протест болельщиков клуба, которые появились на тренировке, угрожая массово прекратить посещать матчи.
Сообщается, что фанаты не смирились с приходом тренера, замешанного в деле о футбольных ставках в 2011 году, в результате которого он получил 13-месячную дисквалификацию.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Ansa
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