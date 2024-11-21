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  • Семак перед матчем с «Оренбургом»: «Зенит» ждет непростой выезд, сложно сказать, кто полетит на игру. Разделение на круги вряд ли есть – скорее, на 1-ю и 2-ю части РПЛ»
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Семак перед матчем с «Оренбургом»: «Зенит» ждет непростой выезд, сложно сказать, кто полетит на игру. Разделение на круги вряд ли есть – скорее, на 1-ю и 2-ю части РПЛ»

Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом».

Матч 16-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу, 23 ноября.

– Сергей Богданович, стартует второй круг чемпионата России. Выезд в Оренбург – всегда непростой. Чего ожидаете от предстоящего матча и старта второго круга?

– Простых матчей не бывает. Что касается «Оренбурга», то всегда сложно играть против команд, которые очень хорошо выступают дома, поэтому нас ждет непростой выезд. Что касается второго круга, то у нас едва ли есть разделение на первый и второй круги. Скорее, на первую часть чемпионата и вторую.

Ничего не изменилось – есть небольшие сложности с тем, что некоторые наши игроки только сегодня принимают участие в тренировке – это первый тренировочный для них день после паузы на матчи сборных. Нам нужно понять, кто в каком в состоянии вернулся, проанализировать и уже завтра принять решение о том, кто начнет матч стартовом составе.

– Был ряд игроков, которые не летали в Стамбул на товарищеский матч и в сборные тоже не вызывались. Как их самочувствие? Все ли залечили микроповреждения?

– Сегодня некоторые из этих игроков тоже в первый раз выйдут на тренировку, пока еще не все готовы, кто-то работает фрагментарно в общей группе. Пока сложно сказать, кто полетит, а кто – нет. Посмотрим, насколько позволит здоровье.

– Игра начинается в 12:00. Что скажете по этому поводу?

– Непривычно, раннее время, но ничего страшного, мы должны быть готовы. 

– В «Оренбурге» семь человек, которые так или иначе имеют отношение к «Зениту» и к Петербургу. Не все смогут сыграть, но как вы думаете, будет ли у них особая мотивация на эту встречу?

– Я думаю, да, конечно – всегда интересно играть против своих клубов. Для многих таких игроков эти матчи складываются очень успешно, и это связываю с дополнительной эмоциональной мотивацией. Всегда хочется доказать и показать свою лучшую игру в матче против бывшего клуба, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
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