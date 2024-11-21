«Оренбург» проведет акцию с приютом «Филимоша» на игре с «Зенитом». Коты Гарфилд, Соломон и Леха-проводник появятся на майках игроков, забравшие питомца получат футболку с автографами
«Оренбург» примет участие в акции в честь Всемирного дня домашних животных.
Клуб примет «Зенит» в рамках 16-го тура Мир РПЛ на стадионе «Газовик» 23 ноября.
На построение перед игрой футболисты из «Оренбурга» выйдут в футболках с изображением кошек и котят из приюта «Филимоша».
В пресс-службе клуба отметили, что каждый, кто заберет кота из приюта, получит эксклюзивную футболку с автографами футболистов.
На майки игроков попали кот по кличке Гарфилд, спасенный зимой из Ивановских садов Соломон, Леха-проводник, приехавший в Оренбург на поезде из Москвы, Сатир и другие.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Удар56»
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