«Оренбург» сыграет с «Зенитом». Приходите поддержать команду в домашнем матче против петербуржцев!

В 16-м туре Мир РПЛ «Оренбург» принимает «Зенит».

Матч пройдет в субботу, 23 ноября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Газовик».

«Оренбург» после 15 туров расположился на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав восемь очков. Петербуржцы же идут на втором месте, обладая 36-ю очками. Оренбуржцы, ждем всех на домашнем матче против сине-бело-голубых!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .