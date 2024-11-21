«Оренбург» сыграет с «Зенитом». Приходите поддержать команду в домашнем матче против петербуржцев!
В 16-м туре Мир РПЛ «Оренбург» принимает «Зенит».
Матч пройдет в субботу, 23 ноября, в 14:00 по местному времени на стадионе «Газовик».
«Оренбург» после 15 туров расположился на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав восемь очков. Петербуржцы же идут на втором месте, обладая 36-ю очками. Оренбуржцы, ждем всех на домашнем матче против сине-бело-голубых!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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