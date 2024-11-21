Гетце о переходе в «Баварию»: «Казалось, все в Дортмунде ненавидели меня, называли предателем. Нам нужна была защита со стороны полиции возле дома. Я просто хотел нового этапа»

Марио Гетце рассказал о критике после перехода в «Баварию».

В 2013 году футболист перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии».

«Будучи маленьким мальчиком, я играл в футбол и не думал, что это может стать моей профессией в какой-то момент. Но я любил игру, и это было все, о чем я думал.

Перенесемся в 18 лет, когда я выиграл лигу с клубом моего родного города, «Дортмундом», и все меня любили.

Два года спустя я перешел в еще более крупный клуб, «Баварию», и все в Дортмунде, казалось, ненавидели меня. Они называли меня предателем.

Но я оставался в «Дортмунде» всю свою жизнь, и я просто хотел нового этапа, новой обстановки. Тогда футбол был моей жизнью, поэтому, когда что-то случалось со мной как футболистом, это действительно влияло на меня как человека.

Но хуже всего то, как это повлияло на мою мать и моих двух братьев. Бабушку и дядьев.

Не только потому, что один из моих братьев подвергся нападкам в школе. Не только потому, что нам нужна была защита со стороны полиции возле дома.

Как семья мы знали только «Дортмунд», но теперь моя мама хотела, чтобы мой младший брат нашел школу в Мюнхене, чтобы оставаться рядом со мной. Чуть позже мой старший брат, который также играл в футбол, нашел клуб в Мюнхене.

Однажды мама сказала: «Все, мы все переезжаем в Мюнхен».

Только из-за меня», – написал Марио Гетце.