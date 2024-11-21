Бруно Гимараэс: «В «Ньюкасле» я кумир, капитан команды. Слухи про «Ман Сити» показывают, что я на высоком уровне. Гвардиоле нравится мой футбол»

Бруно Гимараэс отреагировал на слухи про переход в «Манчестер Сити».

«В «Ньюкасле» я кумир, очень ценю это, я капитан команды, и если бы вы спросили меня три года назад, то я бы сказал, что моей самой большой мечтой было бы играть в АПЛ . Быть кумиром и быть капитаном – это невероятно.

Мне очень нравится «Ньюкасл». Конечно, слухи о «Манчестер Сити » показывают, что я нахожусь на высоком уровне, но это были не более чем слухи.

Знаю, что Пепу Гвардиоле нравится мой футбол. Я хвалил его работу, он хвалил мою работу, но на этом все», – сказал полузащитник «Ньюкасла » Бруно Гимараэс .