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Гетце едва не перешел в «Ливерпуль» в 2016-м: «Чувствую, что упустил особый период с Клоппом. Не понимал, что ему нужно время, чтобы построить отличную команду»

Марио Гетце рассказал, как мог перейти в «Ливерпуль» к Юргену Клоппу.

«В 2016 году я чуть не перешел в известную команду Англии под названием «Ливерпуль». Тренером там был человек по имени Юрген Клопп.

Может быть, вы видели его фотографии? Высокий, с широкой улыбкой, очень забавный. Юрген был моим тренером в «Дортмунде», и я не понимал, как мне повезло с ним. Я оказался у него дома в Ливерпуле, мы общалсь вместе в гостиной с нашими женами.

Что делает Юргена особенным, так это то, что он видит во мне человека. Мы не говорили много о футболе. Он не говорил: «Как мне убедить тебя? Чего ты хочешь?»

Он спрашивал меня о жизни в целом, и, по-моему, он сказал что-то вроде: «Слушай, Марио, ты будешь много играть, и тебе будет весело здесь. Я знаю, что это самое главное для тебя. Клуб потрясающий. Подумай об этом».

Мне очень хотелось снова сыграть за него.

Но я также хотел выиграть все сразу. Я был таким нетерпеливым! «Ливерпуль» только что занял восьмое место в Англии, а «Дортмунд» занял второе место в Германии. «Дортмунд» также подписал Андре Шюррле, одного из моих лучших друзей в футболе. Я вспомнил, как весело было в первый раз, когда мы выиграли два чемпионских титула и вышли в финал Лиги чемпионов. Может быть, все будет как в старые добрые времена, понимаете? 

Поэтому я вернулся обратно. И как бы я ни любил «Дортмунд», я чувствую, что упустил особый период с Юргеном. Я не понимал, что ему нужно время, чтобы построить отличную команду в «Ливерпуле». Мне не было никакой необходимости сразу играть в Лиге чемпионов. Я просто не думал так далеко вперед.

Но «Дортмунд» все еще много значит для меня. При тех же обстоятельствах я бы, наверное, снова принял такое же решение», – написал Марио Гетце.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Players’ Tribune
logoМарио Гетце
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
logoЮрген Клопп
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
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