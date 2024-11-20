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«Астон Вилла» проголосует против поправок в правила сделок со спонсорами: «Будет легче достичь единогласия, если провести голосование через 90 дней. В АПЛ есть напряжение после неудачи Суперлиги»

Владелец «Астон Виллы» выступил против измененных правил сделок со спонсорами.

В начале лета стало известно, что «Манчестер Сити» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». После решения арбитражной комиссии обе стороны заявили о своей победе.

После суда АПЛ предложила клубам рассмотреть изменения в правила, регулирующие проведение коммерческих сделок (APT), которые позволили бы клубам заключать более выгодные сделки за счет смягчения ограничений. Голосование запланировано на пятницу, 22 ноября.

Ранее стало известно, что «Астон Вилла» поддержала «Манчестер Сити» и направила клубам лиги письмо с просьбой отложить голосование.

«Мы будем голосовать против предложенных правил APT, поскольку клубам нужно время, чтобы прийти к единодушной позиции.

На наш взгляд, голосование через 90 дней по измененным условиям с учетом выводов суда будет иметь значительно больше шансов заручиться единогласной поддержкой всех 20 клубов АПЛ.

Важно отметить, что единогласное решение даст перезагрузку Премьер-лиге, напряженной после неудачной попытки создания Суперлиги в 2021 году. В связи с предстоящим появлением независимого государственного футбольного регулятора как никогда важно, чтобы АПЛ могла выступить перед регулирующим органом единым фронтом. На наш взгляд, этого будет гораздо легче достичь, если голосование по правилам APT состоится в феврале и будет единогласно поддержано всеми клубами», – сказал Нассеф Савирис.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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