Тренер «Суиндона» Холлоуэй призраками на клубной базе объяснил неудачную серию команды: «Я не шучу, говорят, они здесь водятся – рядом кладбище. Попрошу жену извиниться перед умершими»
В последних пяти матчах «Суиндон» под руководством Иана Холлоуэя одержал лишь одну победу. Кроме того, на этой неделе травмировался на тренировке капитан команды Олли Кларк.
– Я абсолютно опустошен, поэтому собираюсь очистить территорию тренировочной базы – говорят, там водятся призраки. Где-то неподалеку находится кладбище.
Честно говоря, я не шучу. Я думаю, что наша тренировочная площадка находится очень близко к древнему захоронению, поэтому я собираюсь попросить свою жену прийти и извиниться перед всеми этими [умершими] людьми, и надеюсь, нам повезет немного больше.
– Вы верите в это?
– На самом деле я не уверен, но я хочу сделать это, чтобы просто чтобы помочь, потому что здесь творятся странные вещи, – сказал Холлоуэй в интервью BBC Radio Wiltshire.
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