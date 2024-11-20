Тренер «Суиндона» Холлоуэй призраками на клубной базе объяснил неудачную серию команды: «Я не шучу, говорят, они здесь водятся – рядом кладбище. Попрошу жену извиниться перед умершими»

Тренер «Суиндона» из 4-й лиги Англии связал неудачи команды с привидениями.

В последних пяти матчах «Суиндон » под руководством Иана Холлоуэя одержал лишь одну победу. Кроме того, на этой неделе травмировался на тренировке капитан команды Олли Кларк.

– Я абсолютно опустошен, поэтому собираюсь очистить территорию тренировочной базы – говорят, там водятся призраки. Где-то неподалеку находится кладбище.

Честно говоря, я не шучу. Я думаю, что наша тренировочная площадка находится очень близко к древнему захоронению, поэтому я собираюсь попросить свою жену прийти и извиниться перед всеми этими [умершими] людьми, и надеюсь, нам повезет немного больше.

– Вы верите в это?

– На самом деле я не уверен, но я хочу сделать это, чтобы просто чтобы помочь, потому что здесь творятся странные вещи, – сказал Холлоуэй в интервью BBC Radio Wiltshire.