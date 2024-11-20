«Сочи» принимает «Уфу». Сочинцы, приходите на стадион поддержать команду!
«Сочи» встретится с «Уфой» в 20-м туре Мелбет Первой лиги.
Матч пройдет в пятницу, 22 ноября, в 17:00 на стадионе «Фишт».
Сочинцы после 19 туров идут на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата, обладая 31-м очком. Уфимцы же расположились на 14-м месте с 20-ю очками.
Перед игрой на стадионе в 15:30 болельщиков ждет развлекательная программа, посвященная Дню матери. Главным событием перед игрой станет волейбольный турнир «Лига мам» на спортивной площадке трибуны B и йога для мам с видом на футбольное поле в ложе трибуны D.
Также гости смогут посетить автограф-сессию Кирилла Суслова, квиз «Мамы в теме», мастер-класс «Открытка для мамы» и многое другое. Ждем всех на домашнем матче «Сочи»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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