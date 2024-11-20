ЦСКА встретится с «Ростовом». Приходите на домашнюю игру против ростовчан!

ЦСКА принимает «Ростов» в 16-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 23 ноября, в 14:15 на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы после 15 туров расположились на шестой строчке чемпионата, набрав 27 очков. Ростовчане же идут на восьмом месте, обладая 17-ю очками.

Перед матчем болельщики смогут посетить бренд-зоны партнеров клуба (Lada и Фонбет), зоны аквагрима и рисования плакатов, кибер-зону, футбольные аттракционы и тематические фотозоны. Армейцы, поддержите команду в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .