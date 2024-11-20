Нагельсманн об 1:1: «То, как Венгрия праздновала ничью, – это тоже награда для Германии. Мы можем действовать лучше»

Юлиан Нагельсманн подвел итоги игры со сборной Венгрии.

Сборные Германии и Венгрии сыграли вничью со счетом 1:1 в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Венгры сравняли счет на 99-й минуте – Доминик Собослаи забил с пенальти.

«Мы можем действовать лучше. Что-то было хорошо, что-то – хуже. Условия были не такими простыми; в субботу мы выиграли со счетом 7:0, а сегодня внесли девять изменений в стартовый состав.

Нам потребовалось много времени, чтобы привести игру в порядок в первом тайме. В целом, нужно смотреть на ситуацию шире: то, как Венгрия праздновала ничью со счетом 1:1, – это тоже награда для нашей команды.

Чувство сплоченности в нашей команде уникально. В ноябре прошлого года мы все были на дне, но мы достигли прогресса. Если мы подойдем к работе в 2025 году так же, как подошли в этом году, то у меня есть ощущение, что мы будем гораздо лучше подготовлены, чем в 2024 году», – сказал главный тренер сборной Германии.