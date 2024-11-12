Мостовой и Тюкавин сыграли в бильярд в сборной России. Форвард «Динамо» победил

Андрей Мостовой и Константин Тюкавин сыграли в бильярд в сборной России.

В телеграм-канале национальной команды были опубликованы несколько видеороликов с участием полузащитника «Зенита » и нападающего «Динамо ». Победу в игре одержал Тюкавин .

15 ноября сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре. 19 ноября в Волгограде пройдет матч с командой Сирии.