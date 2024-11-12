Мостовой и Тюкавин сыграли в бильярд в сборной России. Форвард «Динамо» победил
Андрей Мостовой и Константин Тюкавин сыграли в бильярд в сборной России.
В телеграм-канале национальной команды были опубликованы несколько видеороликов с участием полузащитника «Зенита» и нападающего «Динамо». Победу в игре одержал Тюкавин.
15 ноября сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре. 19 ноября в Волгограде пройдет матч с командой Сирии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал сборной России
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