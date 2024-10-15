Отложено собрание клубов АПЛ о решении суда в пользу «Сити» по делу о сделках с ассоциированными сторонами. Лига надеялась на быстрое решение вопроса

Заседание АПЛ о решении суда в пользу «Ман Сити» было перенесено.

7 октября «горожане» объявили, что суд удовлетворил иск клуба против АПЛ по поводу правил работы со спонсорами, поданный в начале лета. Суд признал правила о сделках с ассоциированными сторонами (APT) незаконными и установил факт злоупотребления доминирующим положением лиги.

АПЛ, в свою очередь, утверждает, что суд признал необходимость системы APT в целом и отклонил большую часть претензий «Манчестер Сити ».

Сообщалось , что клубы лиги проведут экстренное собрание после решения в пользу «Сити».

По информации The Times, заседание, изначально запланированное на этот четверг, было отложено. Клубам сообщили, что это произошло из-за отмены двух ключевых предварительных встреч для обсуждения изменений в правилах сделок с ассоциированными сторонами: с юридической консультативной группой лиги и консультативной группой по финансовому контролю.

Отмечается, что АПЛ надеялась на быстрое решение вопроса, но теперь клубам сообщили, что этого не будет.