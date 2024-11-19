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Гондурас проведет без зрителей следующий домашний матч после того, как тренеру Мексики разбили голову полной банкой пива, брошенной с трибун

Гондурас наказан за брошенную банку в тренера сборной Мексики.

Хавьеру Агирре разбили голову полной банкой пива, брошенной с трибун, когда он шел жать руку тренеру Гондураса после поражения Мексики в рамках гостевого матча 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ.

КОНКАКАФ объявила, что следующий домашний матч сборная Гондураса проведет при пустых трибунах «за неспособность обеспечить адекватные меры безопасности на стадионе».

Также Федерация футбола Гондураса выплатит штраф.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoХавьер Агирре
дисквалификации
происшествия
болельщики
logoСборная Мексики по футболу
КОНКАКАФ
logoсборная Гондураса по футболу
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