Гондурас проведет без зрителей следующий домашний матч после того, как тренеру Мексики разбили голову полной банкой пива, брошенной с трибун

Гондурас наказан за брошенную банку в тренера сборной Мексики.

Хавьеру Агирре разбили голову полной банкой пива, брошенной с трибун, когда он шел жать руку тренеру Гондураса после поражения Мексики в рамках гостевого матча 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ.

КОНКАКАФ объявила, что следующий домашний матч сборная Гондураса проведет при пустых трибунах «за неспособность обеспечить адекватные меры безопасности на стадионе».

Также Федерация футбола Гондураса выплатит штраф.