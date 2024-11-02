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МИД Великобритании интересовался информацией о 115 нарушениях «Ман Сити». Посольство страны в Дубае запрашивало у министерства указания на фоне процесса

В МИД Великобритании заинтересовались делом о финансовых нарушениях «Ман Сити».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Высокопоставленные должностные лица Министерства иностранных дел Великобритании запрашивали обновленную информацию об обвинениях Премьер-лиги против «Ман Сити».

Джеймс Клеверли, занимавший пост министра иностранных дел в правительстве, запрашивал информацию в сентябре 2023 года, а посольство Великобритании в Дубае делало запрос по этому делу еще в мае этого года.

Информация раскрыта в копиях электронных писем, полученных на основании запроса The Times. Хотя большая часть корреспонденции сильно отредактирована из-за того, что она может повредить отношениям Великобритании с ОАЭ, электронные письма показывают, что министры, депутаты и должностные лица получили обновленную информацию об обвинениях.

Как показывают электронные письма, Министерство иностранных дел настаивало на том, что это был независимый процесс, проводимый АПЛ, без их участия.

В электронных письмах указано, что 25 сентября 2023 года один чиновник написал: «Министр иностранных дел запрашивает обновленную информацию по вопросу ОАЭ/«Манчестер Сити». Не могли бы вы подготовить одностраничное обновление, охватывающее предысторию, последнее состояние дел и наши линии поведения?»

В ответе объяснялись детали дела, в частности: «Ман Сити» принадлежит City Football Group Limited, которая входит в состав инвестиционной группы из Абу-Даби, возглавляемой вице-президентом ОАЭ шейхом Мансуром. В феврале 2023 года АПЛ передала дело «Сити» в независимую комиссию после предполагаемых нарушений финансовых правил Премьер-лиги. Предполагаемые нарушения касаются доходов от спонсорства, контрактов и правил ФФП УЕФА».

Посольство Великобритании в Дубае запрашивало указания МИД по этому делу в мае 2024 года после сообщения о том, что урегулирование ситуации с «Ман Сити» поможет избежать более широких политических проблем.

Известно также, что у секретаря МИД Джеймса Боулера было встреча с Мэтью Херном, главным финансовым должностным лицом суверенного фонда благосостояния Абу-Даби Mubadala.

На встрече обсуждалось «Партнерство суверенных инвестиций Великобритании и ОАЭ (SIP)», а Боулер «выражал благодарности за инвестиции Mubadala в размере 800 млн фунтов стерлингов в CityFibre (независимого поставщика телекоммуникационных сетей)».

Опубликовано: Sports
Источник: The Times
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
финансовый фэйр-плей
Политика
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