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Парикмахер Португалии о работе с Роналду: «Он был вежлив, спросил: «Справишься за 30 минут?» Увидеть, как Криштиану делает дубль с твоей стрижкой – лучшее чувство»

Парикмахер сборной Португалии рассказал, как стриг Криштиану Роналду.

«Далот сказал мне, что Криштиану хочет подстричься у меня и что он последний в очереди. Я начал нервничать, и когда я стриг Далота, он сказал: «Криштиану уже идет». Я подумал: «Боже мой, он идет», – я уже слышал его голос. Я услышал, как он напевает, потому что он шел из спортзала, и подумал: «Он действительно идет сюда, я встречусь с ним».

Я никогда этого не забуду. Он заговорил со мной: «Сеньор, можно войти?». И я ответил: «Конечно, это твой дом, а не мой». Он общался со мной очень вежливо, вроде: «Сеньор, я могу сесть? Можно посмотреть вашу стрижку?»

Я подстриг его примерно за 25 минут, потому что Криштиану не любит подолгу сидеть в кресле. Он сказал: «У меня всего 30 минут, ты справишься за полчаса?». И я сказал ему: «Да, я справлюсь».

Лучшее чувство – это когда ты идешь на стадион, [видишь, как он забивает два гола] и думаешь о том, что подстриг его, что он сделал дубль с твоей стрижкой. Я был очень счастлив», – рассказал Педру Виейра.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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