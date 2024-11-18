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  • «Проиграть 1:5 и просить у Роналду фото? У парня, который нас поимел? Неужели нет ни капли чести?» Бонк о снимке Залевского и Зелиньского с Криштиану
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«Проиграть 1:5 и просить у Роналду фото? У парня, который нас поимел? Неужели нет ни капли чести?» Бонк о снимке Залевского и Зелиньского с Криштиану

Яцек Бонк возмущен поведением игроков сборной Польши после игры с Португалией.

После поражения 1:5 в Лиге наций Петр Зелиньски из «Интера» и Никола Залевски из «Ромы» дождались на выходе со стадиона Криштиану Роналду и сделали с ним фото.

«Я в шоке. Мы крупно проиграли, а потом я вижу, как футболисты идут фотографироваться с Роналду. Они улыбаются и ведут себя так, словно ничего не произошло.

Подобное не для меня. Раньше все было иначе. Проиграть 1:5 и попросить у Роналду фото? У парня, который незадолго до этого нас поимел (эта фраза отсутствует в первоисточнике, однако ее приводит множество крупных польских ресурсов; возможно, она была вырезана из интервью вскоре после публикации – Спортс”)? Неужели в вас нет ни капли чести?

Сейчас социальные сети – это главное, кто выложит фото с Роналду, тот и лучше? Так не должно быть. Давайте сначала покажем что-нибудь на поле.

Хорошо, что я больше не играю в футбол, потому что после такого матча в раздевалке было бы много проблем. Для меня это неприемлемо», – заявил экс-защитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WP Sportowefakty
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