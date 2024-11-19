Испания выиграла 14 из 15 последних матчей, поражений нет 16 игр

Сборная Испании завершила год серией из пяти побед.

Команда Луиса де ла Фуэнте сегодня одолела Швейцарию (3:2) в Лиге наций.

В этом году испанцы проиграли только один раз – в первой же игре (0:1 Колумбии 22 марта). После этого у них 14 побед и 2 ничьих. В том числе сборная летом выиграла чемпионат Европы.