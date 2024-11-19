Испания выиграла 14 из 15 последних матчей, поражений нет 16 игр
Сборная Испании завершила год серией из пяти побед.
Команда Луиса де ла Фуэнте сегодня одолела Швейцарию (3:2) в Лиге наций.
В этом году испанцы проиграли только один раз – в первой же игре (0:1 Колумбии 22 марта). После этого у них 14 побед и 2 ничьих. В том числе сборная летом выиграла чемпионат Европы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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