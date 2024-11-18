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  • Легенды «Аякса» обыграли легенд «Реала» в матче в честь 125-летия нидерландского клуба. Ван дер Сар, Снейдер, Литманен, Клюйверт сыграли против Касильяса, Кампо и Морьентеса, Зеедорф выступил за оба клуба
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Легенды «Аякса» обыграли легенд «Реала» в матче в честь 125-летия нидерландского клуба. Ван дер Сар, Снейдер, Литманен, Клюйверт сыграли против Касильяса, Кампо и Морьентеса, Зеедорф выступил за оба клуба

Легенды «Аякса» обыграли легенд «Реала» в памятном матче.

Игра состоялась в рамках празднования 125-летия нидерландского клуба и завершилась победой «Аякса» со счетом 2:1.

Встреча прошла в Нидерландах на почти полном стадионе «Йохан Кройф Арена», собрав 57 тысяч зрителей.

В состав легенд «Аякса» вошли: Эдвин ван дер Сар, Сонни Силой, Франк де Бур, Роналд де Бур, Райан Бабел, Кларенс Зеедорф, Уэсли Снейдер, Яри Литманен, Патрик Клюйверт, Шота Арвеладзе, Рафаэл ван дер Варт, Кики Мусампа, Кристиан Киву, Сим де Йонг и другие.

В роли главного тренера нидерландцев выступил Луи ван Гал. Хосе Антонио Камачо руководил игроками «Реала».

Легенды «Реала» были представлены таким составом: Икер Касильяс, Антонио Нуньес, Иван Кампо, Луис Милла, Кристиан Карамбе, Стив Макманаман, Фернандо Морьентес, Франсиско Павон, Рубен де ла Ред, Кларенс Зеедорф (играл за оба клуба) и другие.

Голами за хозяев отметились Шота Арвеладзе и Сим де Йонг, за «Реал» забил Рубен де ла Ред.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoРафаэл ван дер Варт
logoКристиан Киву
logoКларенс Зеедорф
logoЭдвин ван дер Сар
logoАякс
logoЛуи ван Гал
logoУэсли Снейдер
logoРайан Бабел
logoПатрик Клюйверт
logoШота Арвеладзе
Иван Кампо
logoРеал Мадрид
logoИкер Касильяс
logoФрансиско Павон
logoРубен де ла Ред
logoФернандо Морьентес
Антонио Нуньес
товарищеские матчи (клубы)
Стив Макманаман
logoХосе Антонио Камачо
logoЯри Литманен
logoФранк де Бур
logoРоналд де Бур
Кристиан Карамбе
logoСим де Йонг
logoЙохан Кройфф Арена
Луис Милла
Сонни Силой
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