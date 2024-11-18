Легенды «Аякса» обыграли легенд «Реала» в матче в честь 125-летия нидерландского клуба. Ван дер Сар, Снейдер, Литманен, Клюйверт сыграли против Касильяса, Кампо и Морьентеса, Зеедорф выступил за оба клуба

Легенды «Аякса» обыграли легенд «Реала» в памятном матче.

Игра состоялась в рамках празднования 125-летия нидерландского клуба и завершилась победой «Аякса » со счетом 2:1.

Встреча прошла в Нидерландах на почти полном стадионе «Йохан Кройф Арена », собрав 57 тысяч зрителей.

В состав легенд «Аякса » вошли: Эдвин ван дер Сар, Сонни Силой, Франк де Бур, Роналд де Бур, Райан Бабел , Кларенс Зеедорф, Уэсли Снейдер , Яри Литманен , Патрик Клюйверт , Шота Арвеладзе, Рафаэл ван дер Варт , Кики Мусампа, Кристиан Киву , Сим де Йонг и другие.

В роли главного тренера нидерландцев выступил Луи ван Гал. Хосе Антонио Камачо руководил игроками «Реала».

Легенды «Реала » были представлены таким составом: Икер Касильяс , Антонио Нуньес , Иван Кампо , Луис Милла, Кристиан Карамбе , Стив Макманаман , Фернандо Морьентес , Франсиско Павон , Рубен де ла Ред, Кларенс Зеедорф (играл за оба клуба) и другие.

Голами за хозяев отметились Шота Арвеладзе и Сим де Йонг, за «Реал» забил Рубен де ла Ред.