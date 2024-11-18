Легенды «Аякса» обыграли легенд «Реала» в матче в честь 125-летия нидерландского клуба. Ван дер Сар, Снейдер, Литманен, Клюйверт сыграли против Касильяса, Кампо и Морьентеса, Зеедорф выступил за оба клуба
Игра состоялась в рамках празднования 125-летия нидерландского клуба и завершилась победой «Аякса» со счетом 2:1.
Встреча прошла в Нидерландах на почти полном стадионе «Йохан Кройф Арена», собрав 57 тысяч зрителей.
В состав легенд «Аякса» вошли: Эдвин ван дер Сар, Сонни Силой, Франк де Бур, Роналд де Бур, Райан Бабел, Кларенс Зеедорф, Уэсли Снейдер, Яри Литманен, Патрик Клюйверт, Шота Арвеладзе, Рафаэл ван дер Варт, Кики Мусампа, Кристиан Киву, Сим де Йонг и другие.
В роли главного тренера нидерландцев выступил Луи ван Гал. Хосе Антонио Камачо руководил игроками «Реала».
Легенды «Реала» были представлены таким составом: Икер Касильяс, Антонио Нуньес, Иван Кампо, Луис Милла, Кристиан Карамбе, Стив Макманаман, Фернандо Морьентес, Франсиско Павон, Рубен де ла Ред, Кларенс Зеедорф (играл за оба клуба) и другие.
Голами за хозяев отметились Шота Арвеладзе и Сим де Йонг, за «Реал» забил Рубен де ла Ред.
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