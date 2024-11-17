Хавбек «Динамо» Боков о поражении «Амкалу»: «Это не позор, не так страшно, как может показаться. Это выставочный матч, мы делали шоу»
Денис Боков не видит ничего страшного в поражении «Динамо» от «Амкала».
Бело-голубые в домашнем товарищеском шоу-матче Winline Сквозь вселенные проиграли медиафутбольному клубу «Амкал» (2:3).
– Насколько болезненно проигрывать команде блогеров?
– Проигрывать всегда неприятно. В целом ничего страшного нет. Получился неплохой, интересный матч. Все нормально.
– Болельщикам может показаться, что вам нельзя проигрывать команде Медиалиги.
– Считаю, что в этом нет ничего такого. Это не так страшно, как может показаться. Считаю, что это не позор. Это выставочный матч, мы делали шоу, – сказал полузащитник «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости