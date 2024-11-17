Хавбек «Динамо» Боков о поражении «Амкалу»: «Это не позор, не так страшно, как может показаться. Это выставочный матч, мы делали шоу»

Денис Боков не видит ничего страшного в поражении «Динамо» от «Амкала».

Бело-голубые в домашнем товарищеском шоу-матче Winline Сквозь вселенные проиграли медиафутбольному клубу «Амкал» (2:3).

– Насколько болезненно проигрывать команде блогеров?

– Проигрывать всегда неприятно. В целом ничего страшного нет. Получился неплохой, интересный матч. Все нормально.

– Болельщикам может показаться, что вам нельзя проигрывать команде Медиалиги.

– Считаю, что в этом нет ничего такого. Это не так страшно, как может показаться. Считаю, что это не позор. Это выставочный матч, мы делали шоу, – сказал полузащитник «Динамо ».