У Беллингема два ассиста в матче с Ирландией. Он также заработал пенальти, реализованный Кейном

Джуд Беллингем отдал две голевые передачи в матче с Ирландией.

Английский полузащитник ассистировал Джерроду Боуэну на 75-й и Тэйлору Харвуд-Беллису на 79-й минутах игры Лиги наций (5:0, второй тайм).

В начале второго тайма Беллингем заработал пенальти для Англии, который реализовал Харри Кейн.