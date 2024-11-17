У Беллингема два ассиста в матче с Ирландией. Он также заработал пенальти, реализованный Кейном
Джуд Беллингем отдал две голевые передачи в матче с Ирландией.
Английский полузащитник ассистировал Джерроду Боуэну на 75-й и Тэйлору Харвуд-Беллису на 79-й минутах игры Лиги наций (5:0, второй тайм).
В начале второго тайма Беллингем заработал пенальти для Англии, который реализовал Харри Кейн.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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